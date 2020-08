Coronavirus Italia, firmata nuova ordinanza poco fa: scatta il lockdown selettivo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Notizia certificata e riportata da Sky Tg 24. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con una ordinanza firmata ieri stasera ha istituito una zona rossa, un lockdown selettivo nel Napoletano. La decisione è scattata dopo "il numero elevato di contagi registrati in una struttura ricettiva di Sant'Antonio Abate". Inoltre, il provvedimento prevede l'obbligo per tutti i residenti della Campania che fanno rientro dall'estero “di segnalarsi alla competente ASL per essere sottoposti a test sierologici e/o tamponi". 13:16 - Acerra, 7 contagiati in una clinica: chiusi 3 reparti Sette contagiati al Coronavirus, di cui sei tra medici e infermieri, e tre reparti chiusi (per la sanificazione) nella clinica Villa dei Fiori ad Acerra (in provincia di Napoli), dove ... Leggi su howtodofor

