Coronavirus Italia, come sarà la seconda ondata: i 4 scenari possibili e il piano del governo (Di mercoledì 12 agosto 2020) L'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con il Ministero della Salute e il Coordinamento delle Regioni e Province Autonome, ha diffuso oggi il documento 'Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale'. Un documento stilato dopo aver analizzato i punti di forza e soprattutto le criticità delle prime fasi dell'epidemia, che fornisce elementi generali per la preparazione e la risposta e fronteggiare un eventuale aumento di nuove infezioni da Coronavirus. Quattro sono i diversi scenari proposti, a seconda della trasmissione, per affrontare in sicurezza l'eventuale aumento dei casi previsto in autunno. Si va da una "Situazione di trasmissione localizzata (in sostanza i focolai ndr) sostanzialmente invariata rispetto ad oggi, ad una "Situazione ...

