Coronavirus Italia | bollettino Protezione civile oggi 12 agosto | morti | contagi | guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, mercoledì 12 agosto 2020. È di 13.791 (+230) persone attualmente positive, 35.225 (+10) morti, 202.697 (+236) guariti, per un totale di 251.713 (+481) casi, il bilancio relativo all'epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 13.791 attualmente positivi, 779 (-22) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 53 (+4) necessitano di terapia intensiva, mentre 12.959 (+248) si trovano in isolamento

