Coronavirus: informazioni false, facebook rimuove 7 milioni di post (Di mercoledì 12 agosto 2020) facebook ha rimosso 7 milioni di post nel secondo trimestre di quest'anno perché contenevano informazioni false sul Coronavirus che rischiavano di mettere a repentaglio la salute delle persone Leggi su firenzepost

È una lezione che abbiamo tutti appreso durante i complicati mesi di lockdown, dovuti alla pandemia da Covid-19. Al punto che anche in Ticino ... Per ulteriori informazioni: www.visionaryswiss.ch ...

San Marino. La segreteria di Stato puntualizza sulla scala di rischio Covid degli USA

La Segreteria alla Sanità e Sicurezza Sociale tranquilizza su alcune notizie riportate a mezzo stampa negli ultimi giorni: “tutti i paesi europei sono considerati dagli USA Level-3, cioè paesi ad alto ...

