Coronavirus in Toscana: 33 nuovi contagi, oggi 12 agosto (22 sono rientri dall’estero) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Clamoroso, oggi 12 agosto: i nuovi contagi da Coronavirus, in Toscana, sono addirittura 33. E ben 22 sono rientri dall'estero, 12 dei quali da vacanze. Età media 34 anni. I casi da inizio pandemia salgono così a 10.707. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente Leggi su firenzepost

SkyTG24 : Coronavirus, dalla Sardegna alla Toscana preoccupano i contagi dopo le serate in discoteca - regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #12agosto ?? 33 nuovi casi ?? 3.173 tamponi eseguiti ?? 18 ricoverati (-1 da ieri) ?? 3… - MediasetTgcom24 : Toscana, balzo di contagi da Covid: 61 nuovi positivi in 24 ore #coronavirus - CallOfD03602760 : RT @toscananotizie: ??#Coronavirus. I casi in #Toscana ??33 nuovi casi ??0 decessi ??3.173 tamponi eseguiti ??563 attualmente positivi ??5… - Antonio53816487 : RT @regionetoscana: #covid19 Dati in #Toscana, #12agosto ?? 33 nuovi casi ?? 3.173 tamponi eseguiti ?? 18 ricoverati (-1 da ieri) ?? 3 in t… -