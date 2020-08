Coronavirus, in Svezia è fallito l'obiettivo 'immunità di gregge': oltre 5mila morti (Di mercoledì 12 agosto 2020) La Svezia ha puntato sul raggiungimento dell'immunità di gregge attraverso una 'diffusione controllata' del Coronavirus senza mettere in campo un lockdown, come fatto in Italia e in altri Stati dell'... Leggi su tgcom24.mediaset

