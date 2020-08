Coronavirus: in Sicilia obbligo mascherina e tamponi per chiunque rientri da Malta, Grecia e Spagna, in Puglia mascherine obbligatorie anche all’aperto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nuova ordinanza firmata dal presidente della Sicilia, Nello Musumeci, per garantire sicurezza nel territorio dell’Isola con misure speciali di contenimento per quanti fanno ingresso in Sicilia da Malta, Grecia e Spagna. L’ordinanza prevede l’obbligo dell’uso della mascherina anche all’aperto e isolamento fiduciario e tampone per tutti i Siciliani che dal prossimo 14 agosto faranno rientro. Inoltre, per scongiurare ogni possibile contagio, nell’ordinanza si ribadisce l’obbligo dell’uso della mascherina “in luoghi pubblici e privati, anche all’aperto, quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, 64 #migranti positivi nell'hotspot di Pozzallo #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 73 #migranti positivi a #Pozzallo, arriva l'esercito #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 64 migranti positivi all'hotspot di Pozzallo #coronavirus - Dorlec3 : RT @GiancarloDeRisi: Non sono le #ragazze della vacanza in Croazia come voleva farci credere il Corriere. Sono i 73 #migranti di Pozzallo p… - Ginebra42090254 : RT @Musumeci_Staff: Nel giorno in cui sbarcano a flusso continuo #migranti in #Sicilia, con rischio loro e nostro a causa dell'epidemia, il… -