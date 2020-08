Coronavirus in Italia: il bollettino delle ultime 24 ore (Di mercoledì 12 agosto 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino dell’12 agosto In Italia i riflettori restano puntati sui dati che continuano a preoccupare le autorità, al punto che si starebbe lavorando a un piano emergenziale da mettere in atto nel caso in cui dopo Ferragosto i dati dovessero continuare a salire. Un piano che passerebbe per l’ingresso contingentato nei locali e per l’obbligo di mascherina ... Leggi su newsmondo

fattoquotidiano : IL CORONAVIRUS NEL MONDO Israele supera la cina per numero totale di infezioni. Allerta in Germania, quasi mille co… - Open_gol : Coronavirus, brevettato in Italia il primo filtro al mondo in grado di uccidere Sars-Cov-2 al chiuso - LegaSalvini : Coronavirus, immigrati positivi infettano i poliziotti: messi in pericolo dal governo - SebastianTano90 : RT @OpheliaNym: Caro @GiuseppeConteIT, stavolta veniamo davvero a prenderti! - leone150872 : RT @CesareSacchetti: Ecco il piano del regime. Vogliono aumentare le restrizioni illegali. Vogliono la museruola all'aperto e le piazze chi… -