Coronavirus in Italia. Campania, focolaio con 27 casi: Sant’Antonio Abate (Napoli) in lockdown (Di mercoledì 12 agosto 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ULTIME NOTIZIE – Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 13.561. Il virus finora ha contagiato 251.237 individui, provocando 35.215 vittime. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, mercoledì 12 agosto 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Campania, focolaio con 27 casi: Sant’Antonio Abate (Napoli) in lockdown – In Campania è stato disposto il lockdown nel territorio di Sant’Antonio ... Leggi su tpi

Agenzia_Ansa : #Oms superati i 20 milioni di casi nel mondo. 'Il Covid non è stagionale, se si allenta la guardia ritorna'. Plauso… - fattoquotidiano : IL CORONAVIRUS NEL MONDO Israele supera la cina per numero totale di infezioni. Allerta in Germania, quasi mille co… - Open_gol : Coronavirus, brevettato in Italia il primo filtro al mondo in grado di uccidere Sars-Cov-2 al chiuso - RassegnaZampa : #Coronavirus, 73 #migranti positivi a #Pozzallo. Arriva l'esercito, 90 militari vigileranno l'hotspot - MgraziaT : RT @INGFiore2: @RosiPolimeni Se al posto di @GiuseppeConteIT avessimo attributo i pieni poteri ad uno squilibrato ignorante sovranaro amico… -