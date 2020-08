Coronavirus in Campania, i dati dell’11 agosto: 29 nuovi positivi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 11 agosto dell’unità di Crisi regionale riporta 29 nuovi positivi su 1.333 tamponi effettuati. Ventinove persone positive al Covid-19, zero decessi e 7 guariti nelle ultime 24 ore in Campania. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione, al quale specifica che dei 29 positivi, 25 si sono “registrati … Leggi su 2anews

VincenzoDeLuca : +++ COVID-19: MINI ZONA ROSSA A SANT’ANTONIO ABATE (NA) +++ ??#CORONAVIRUS: in relazione al numero elevato di conta… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 14% Regioni con il… - tweetnewsit : Nelle ultime 24 ore sono risultati 23 i positivi al #coronavirus in dCampania. Aumentano anche i ricoverati e le pe… - marvgearyn5 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 14% Regioni con il maggiore… - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino della Campania: 29 nuovi positivi, ma 25 sono dei controlli di ieri -