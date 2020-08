Coronavirus in Campania, aumento dei contagi a causa del focolaio nel napoletano: il bollettino di oggi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Campania. Coronavirus. In Campania sono in aumento i contagi da Coronavirus rispetto alla giornata di ieri. oggi, 12 agosto, se ne contano 29 su 1.333 tamponi effettuati. Lo rivela il comunicato dell’Unità di Crisi della Regione. Non si registrano deceduti. Ci sono altri 7 guariti. Il bollettino di oggi Positivi del giorno: 29 (*) Tamponi del giorno: 1.333 … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

