Coronavirus, in Campania 29 nuovi casi, 25 nel focolaio di Sant’Antonio Abate (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sono 29 i casi di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, 25 dei quali collegati al focolaio di Sant’Antonio Abate, nel Napoletano, dove i contagiati appartengono a uno stesso nucleo familiare. Il dato e’ dell’Unita’ di crisi della Regione su 1.333 tamponi, e porta il totale dei positivi a 5.143 su un totale tamponi pari a 352.838. Nessun nuovo decesso, per cui il totale resta a quota 440, e 7 i nuovi guariti, che portano il totale a 4.279. L'articolo Coronavirus, in Campania 29 nuovi casi, 25 nel focolaio di Sant’Antonio Abate proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

