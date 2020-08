Coronavirus, in Brasile oltre 101 mila morti. Verso un accordo con la Russia per il vaccino (Di mercoledì 12 agosto 2020) Coronavirus. In Brasile sono 101.752 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate al Coronavirus e 3.057.470 coloro che sono state contagiate. Sono dati della Johns Hopkins University, ... Leggi su leggo

Open_gol : Il Brasile supera i 3 milioni di contagiati e le 103mila vittime. In Cina si registrano 25 nuovi casi, dato che por… - Adnkronos : Covid, in Brasile oltre 101mila morti: verso accordo per vaccino russo - Agenzia_Ansa : #coronaviru A #Tenerife sgomberato un raduno per diffondere il virus. In molti si erano già accampati sulla spiaggi… - Lucia05149332 : RT @Adnkronos: Covid, in Brasile oltre 101mila morti: verso accordo per vaccino russo - Dome689 : RT @Open_gol: Il Brasile supera i 3 milioni di contagiati e le 103mila vittime. In Cina si registrano 25 nuovi casi, dato che porta il tota… -