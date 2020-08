Coronavirus, impennata di contagi in Germania: mai così tanti da inizio maggio (Di mercoledì 12 agosto 2020) impennata di contagi di Coronavirus in Germania: il Robert Koch Institut ha riportato 218.519 casi con un aumento di 1.226 rispetto a ieri, quando erano stati segnalati 966 casi e dopo giorni di bollettini con oltre mille contagi. Secondo i media tedeschi, i dati odierni sono i più preoccupanti dall’inizio di maggio. In Germania sono inoltre 9.207 i decessi confermati per complicanze legate al Covid-19, 6 in più rispetto al precedente bilancio. Circa 198.800 le persone guarite dopo aver contratto l’infezione, 700 in più rispetto a ieri. Coronavirus, le ultime news dal Mondo: New York maglia nera negli USA, in Brasile altri 52mila nuovi casiL'articolo Coronavirus, ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus impennata Coronavirus, impennata dei contagi: scoperti venti nuovi casi in un giorno SardiniaPost Coronavirus. Tamponi, le nuove regole del Veneto. A chi saranno fatti, come e quando

I tanti micro-focolai, l'importazione del virus, l'abbassamento dell'età media e l'impennata di infetti asintomatici impongono al Veneto una stretta nelle attività di accertamento dei contagi e di ric ...

Coronavirus, Coletto: "Test per chi arriva da paesi a rischio"

Test rapidi e tamponi per chi entra o rientra in Umbria dalle aree più a rischio Covid. Niente divieti, ma a fronte dell’impennata dei contagi di rientro scatta il piano di rafforzamento dei controlli ...

