Coronavirus, impennata di casi in Germania: 1.226 in un giorno, mai così alti dal 9 maggio. Portavoce Merkel: “Siamo preoccupati”. Duterte (Filippine): “Mi offro come cavia per il vaccino russo” (Di mercoledì 12 agosto 2020) La Germania trema di fronte a una nuova impennata di casi di Coronavirus, che riporta il Paese ai livelli di inizio di contagio delle prime settimane di maggio. Nelle ultime 24 ore il Robert Koch Institut ha ufficializzato 1.226 positività dopo i 966 di martedì mattina e diversi giorni di allarmanti bollettini con oltre mille contagi. Era dal 9 maggio che non si registravano così tante nuove infezioni in un solo giorno. Dall’inizio della pandemia, in Germania sono state 218.519 le persone che hanno contratto il Covid, 9.207 di queste sono decedute e 198.800 sono invece guarite dopo essere state colpite dal virus. L’aumento dei contagi “preoccupa e deve preoccupare”, ha detto il Portavoce del ... Leggi su ilfattoquotidiano

