Coronavirus, Ilaria Capua: «Non ci sarà vaccino per tutti, serve un piano strategico» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Coronavirus, l'allarme della virologa Ilaria Capua: «Non ci sarà vaccino per tutti, serve un piano strategico». La virologa Ilaria Capua, responsabile negli Usa... Leggi su ilmattino

occhio_notizie : #Coronavirus, Ilaria Capua: 'Non ci sarà vaccino per tutti, urge piano' - GDS_it : #Coronavirus, Ilaria Caputa: 'Non ci sarà il vaccino per tutti, serve un piano' - zazoomblog : Coronavirus Ilaria Capua: “Il vaccino? Non ce ne sarà abbastanza per tutti serve un piano strategico” -… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, Ilaria Capua: «Non ci sarà vaccino per tutti, serve un piano strategico» - ilmessaggeroit : Coronavirus, Ilaria Capua: «Non ci sarà vaccino per tutti, serve un piano strategico» -