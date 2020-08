Coronavirus, Ilaria Capua: “Il vaccino? Non ce ne sarà abbastanza per tutti, serve un piano strategico” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Sintesi sulle scaramucce di oggi. Mentre si dibatte se rendere obbligatoria la vaccinazione, teniamo in mente che non ce ne sarà abbastanza per tutti. Urge, quindi un piano per la sua somministrazione per offrire una protezione strategica per il Paese e mirata a chi ne ha bisogno“: lo ha scritto su Twitter la virologa Ilaria Capua, responsabile negli USA dell’One Health Center of Excellence della University of Florida, riferendosi al dibattito che si è acceso in Italia tra i favorevoli e i contrari all’obbligo per il (futuro) vaccino contro il Coronavirus.L'articolo Coronavirus, Ilaria Capua: “Il vaccino? Non ce ne sarà ... Leggi su meteoweb.eu

