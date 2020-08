Coronavirus, il timore della seconda ondata: anche la Germania alle prese con un nuovo rialzo. È il più alto da maggio (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nella comunità scientifica non sembra esserci un accordo univoco sulla definizione di una “seconda ondata” di Coronavirus. Per il portavoce dell’Oms – Christian Lindmeier – «il termine si riferisce solo a nuovi focolai che sono scoppiati dopo un’iniziale declino nei contagi». Se così è allora la Germania – con l’incremento della curva nelle ultime settimane – è nel pieno della sua seconda ondata. Nelle ultime 24 ore il Paese ha individuato 1.226 nuovi casi, il picco più alto da fine maggio. Numeri che preoccupano il governo tedesco. Il ministro della Salute Jens Spahn ha definito la situazione ... Leggi su open.online

L’isola, che finora ha tenuto rispetto all’emergenza sanitaria, fa i conti con numerosi casi di importazione. C’è chi imputa il rialzo all’arrivo dei migranti, e chi invoca un maggior controllo anche ...

“C’era odore di morte”, racconta Stephanie (il nome è di fantasia) del suo primo giorno al Camilla care community, una casa di riposto a Mississauga, in Canada. Ad aprile era stata inviata assieme ad ...

