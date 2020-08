Coronavirus, il governo minaccia restrizioni: “Mascherine all’aperto se la curva sale ancora” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Roma, 12 ago – Non importa che buona parte dei nuovi positivi ormai si annidi nei centri di accoglienza (73 i contagiati solo ieri a Pozzallo) e tra gli stranieri rientrati dai Paesi di origine; non importa nemmeno che i nuovi positivi siano quasi tutti asintomatici o al massimo paucosintomatici e la pressione sulle strutture ospedaliere sia, dati alla mano, risibile. Il governo ha deciso che i cattivi italiani vanno bacchettati lo stesso per essersi «lasciati andare» durante i mesi successivi al lockdown: se la curva epidemica dovesse continuare a salire, è già pronto il piano che prevede l’obbligo di mascherine all’aperto e la chiusura di piazze e locali. I porti, invece, rimarranno apertissimi. «Alzate il livello di vigilanza e imponete linee guida rigide altrimenti saremo costretti a intervenire su ... Leggi su ilprimatonazionale

AMorelliMilano : MILANO, TENSIONE AL CENTRO DI ACCOGLIENZA DI VIA QUINTILIANO. Un ghanese, ospite della struttura, sarebbe risultato… - LegaSalvini : Coronavirus, immigrati positivi infettano i poliziotti: messi in pericolo dal governo - LegaSalvini : ??????POLIZIOTTI INFETTATI DA IMMIGRATI IN RIVOLTA?????? - trevi_vito : RT @IlPrimatoN: I porti continuano a rimanere apertissimi, i contagi tra gli immigrati si impennano, ma il governo ha già pronta la bastona… - paoletta2869 : RT @IlPrimatoN: I porti continuano a rimanere apertissimi, i contagi tra gli immigrati si impennano, ma il governo ha già pronta la bastona… -