Coronavirus, il Governo convocherà le Regioni per fare chiarezza (Di mercoledì 12 agosto 2020) Negli ultimi giorni la situazione Coronavirus in Italia inizia a dover essere più controllata. Per questo nelle prossime ore il Governo convocherà le Regioni per fare chiarezza Negli ultimi giorni, la curva dei contagi da Coronavirus inizia a crescere leggermente. Per questo, il Governo, nelle prossime ore, convocherà le Regioni per fare un pò di chiarezza. Sicuramente i divieti e gli obblighi devono essere uniformati in tutta la penisola. Sono parecchi i comuni che adottano linee guida autonome. Il che rende difficile fare una buona stima dell’andamento in Italia. Molti locali continuano ad essere aperti pur avendo centinaia di persone all’interno. Il ministro ... Leggi su zon

