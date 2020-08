Coronavirus, il Governo convoca le Regioni: in arrivo nuove disposizioni sanitarie (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il ministro delle Regioni Francesco Boccia ha riunito le Regioni per una seduta di coordinamento con il ministro della Salute Roberto Speranza e il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli sulle nuove disposizioni sanitarie per chi rientra in Italia dai Paesi stranieri e una informativa sui rischi da assembramenti nelle discoteche e nei locali da ballo. Tra i presidenti di Regione presenti alla riunione Donato Toma, Luca Zaia, Alberto Cirio, Marco Marsilio oltre a Massimiliano Fedriga e alcuni assessori competenti.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Governo Coronavirus Italia, test e mascherine obbligatorie anche all’aperto: il piano del governo Corriere della Sera Test e quarantena,le Regioni accelerano E il governo studia una nuova stretta

Roma Obbligo di mascherina all’aperto e chiusura di piazze e locali per fermare i contagi da coronavirus. È il piano che il governo sta mettendo a punto se la curva epidemica continuerà a salire, come ...

Task force liquidità: domande moratorie per 298 miliardi, Fondo di Garanzia a 68 miliardi

Sono i principali risultati della rilevazione settimanale effettuata dalla task force per l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza ...

