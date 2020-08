Coronavirus – Il contagio aumenta in tutta Italia: il BOLLETTINO aggiornato [TABELLA] (Di mercoledì 12 agosto 2020) Secondo i dati resi noti dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 10 morti, 236 guariti e 412 nuovi casi su 52.658 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,78% dei test processati. Le Regioni con il più alto numero di casi restano quelle del Nord Italia: Lombardia (102), Veneto (60), Piemonte (42) ed Emilia Romagna (41). Da sottolineare però un aumento dei casi di contagio anche al Centro/Sud, particolarmente nel Lazio (37), Puglia (33), Toscana (33), Sicilia (29) e Campania (29). Le uniche Regioni senza nuovi casi sono Basilicata, Molise e Valle d’Aosta. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 251.713 casi totali 35.225 morti 202.697 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono ... Leggi su sportfair

I bollettini di questa settimana sono i peggiori da giugno: in quattro giorni la Campania ha contato ben 88 nuovi contagi e due vittime del Coronavirus. Le altre notizie: nella vicina ...

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, oggi, mercoledì 12 agosto, tornano ad impennarsi i nuovi positivi nelle Marche. Tra contagi di rientro e accessi alle strutture sanitarie sono ben 16. Il Gores ha com ...

