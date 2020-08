Coronavirus, il bollettino di oggi: 481 nuovi casi, +230 attuali positivi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Coronavirus bollettino 12 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 481 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, di nuovo in crescita rispetto a ieri quando erano stati rilevati 412 nuovi casi di infezione da Coronavirus in Italia. Solo tre le regioni a zero contagi oggi, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Dall’inizio dell’emergenza sono 251.713 gli italiani che hanno contratto il virus. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 10; il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.225. (segue dopo la foto) Continua a salire il numero delle persone attualmente positive al Coronavirus in Italia: oggi ... Leggi su urbanpost

