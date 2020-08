Coronavirus, il bollettino del 12 agosto – I numeri in Italia ed in Campania (Di mercoledì 12 agosto 2020) Coronavirus, il bollettino del 12 agosto – Nelle ultime 24 ore nessun morto in Campania La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale nazionale della giornata odierna. In … L'articolo Coronavirus, il bollettino del 12 agosto – I numeri in Italia ed in Campania proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Corriere : In Italia 481 nuovi casi e 10 morti: il bollettino del 12 agosto - Corriere : In Italia 481 nuovi casi e 10 morti: il bollettino del 12 agosto - fanpage : ?? ULTIM'ORA Ritorna a salire il numero dei contagi in Italia. Il bollettino di oggi - AntFra7 : I dati del covid-19 in Italia al 12 agosto 2020. Contagi ulteriormente aumentati, necessitano nuove misure restritt… - luigicastronuov : Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di oggi 12 agosto -