Coronavirus, i contagi continuano a salire: 481 nuovi casi, 10 morti nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ancora in salita il numero dei contagi in Italia: sono 481 i nuovi casi , ieri erano stati 412: siamo a un totale di 251.713 dall’inizio dell’ emergenza. Con 10 morti nelle ultime 24 ore il bilancio delle vittime per Coronavirus dall’inizio della pandemia raggiunge quota 35.225. Il responso del bollettino quotidiano non lascia tranquilli. Il report quotidiano diffuso dal Ministero della Salute registra che le regioni senza nuovi casi sono Valle d’Aosta, Molise e Basilicata; oltre alla Provincia Autonoma di Trento. I maggiori incrementi dei contagiati si registrano in Lombardia (+102), Veneto (+60), Piemonte (+42) ed Emilia Romagna (+41). Altri 37 contagi nel Lazio e ... Leggi su secoloditalia

