Coronavirus, gravissimo lutto in casa Maradona: è morto il cognato (Di mercoledì 12 agosto 2020) gravissimo lutto per l’ex Pibe de Oro, Diego Armando Maradona. E’ morto, a causa del Coronavirus, Raul Machuca, cognato dell’argentino e marito di una delle sorelle maggiori, Kitty. La notizia è stata confermata dalla stampa estera, sono diversi i siti che hanno annunciato il lutto. L’uomo, 77enne, era ricoverato da circa venti giorni giorni in ospedale a Buenos Aires. Anche la sorella di Maradona è risultata positiva al Covid, ma è asintomatica. E’ un periodo difficile per l’ex calciatore del Napoli. lutto nel mondo del calcio, è morto un ex calciatore di Brescia e BolognaL'articolo Coronavirus, gravissimo ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Coronavirus, gravissimo lutto in casa #Maradona: è morto il cognato - - _pianoecello_ : Un paio di giorni fa è avvenuto un fatto gravissimo: in una rissa un 28enne del posto ha accoltellato all'addome un… - StefanoAnnarel1 : @GiuseppeConteIT accontenta i no vax grillini. GRAVISSIMO!???????????????????????? #CONTEDIMETTITI #coronavirus #M5S - Saul95153757 : #coronavirus #COVID19 #COVID19italia #COVID__19 #pandemia #lockdown Pg1 Questi genitori sono ESASPERATI E TUTTO CIÒ… - innerg0ddess : RT @anikeatable: Conte che dice che il vaccino contro il coronavirus non sarà obbligatorio Con tutti i boomer che leggo qui su Twitter mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gravissimo Coronavirus, gravissimo lutto in casa Maradona: è morto il cognato CalcioWeb Coronavirus: novità su idrossiclorochina e tocilizumab

Inserito il 02 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Pubblicati alcuni studi su idrossiclochina e tocilizumab. Il New Englang Journal of Medicine ha pubblicato uno studio randomizzato su ...

Ferragosto blindato a Palermo. Niente feste in spiaggia e falò. Ecco tutti i divieti

Palermo – Il sindaco Leoluca Orlando ha appena firmato una ordinanza con la quale, recependo le indicazioni emerse ieri nel corso di un incontro svolto presso la Prefettura di Palermo, ha disposto alc ...

Inserito il 02 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Pubblicati alcuni studi su idrossiclochina e tocilizumab. Il New Englang Journal of Medicine ha pubblicato uno studio randomizzato su ...Palermo – Il sindaco Leoluca Orlando ha appena firmato una ordinanza con la quale, recependo le indicazioni emerse ieri nel corso di un incontro svolto presso la Prefettura di Palermo, ha disposto alc ...