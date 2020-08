Coronavirus, Galli: “Vaccino? Parlare di obbligatorietà oggi non ha senso, probabilmente all’inizio avremo dosi contingentate” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Non sappiamo se il vaccino arriverà, quando arriverà e quanto potrà essere distribuito. Parlare oggi di obbligatorietà del vaccino non ha senso compiuto perché il vaccino non c’è e quando ne avremo un certo numero di dosi le avremo probabilmente all’inizio contingentate per determinati gruppi di popolazione. L’obbligatorietà è uno strumento quando si vuole raggiungere l’immunità di gregge”. Lo ha detto a, su Sky TG24 Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano parlando del vaccino contro il Covid-19. A partire dal 24 agosto inizierà all’ospedale Spallanzani di Roma i primi test sull’uomo del vaccino made in ... Leggi su ilfattoquotidiano

