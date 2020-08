Coronavirus, ecco i dati del Ministero della Salute aggiornati al 12 agosto 2020 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Coronavirus a Santa Paolina, negativi i tamponi effettuati ieri 12 August 2020 Coronavirus ad Avellino, cala l'età media dei positivi: la Movida nel mirino delle istituzioni 12 August 2020 Sono stati ... Leggi su avellinotoday

fattoquotidiano : IL CORONAVIRUS NEL MONDO Israele supera la cina per numero totale di infezioni. Allerta in Germania, quasi mille co… - sole24ore : Coronavirus, ecco il piano per l’autunno per evitare una trasmissibilità incontrollata - sole24ore : Coronavirus, ecco il piano per l’autunno per evitare una trasmissibilità incontrollata - Zamberlett : RT @CesareSacchetti: Ecco il piano del regime. Vogliono aumentare le restrizioni illegali. Vogliono la museruola all'aperto e le piazze chi… - Mario84441682 : RT @Libero_official: #coronavirus, #Tarro e @pbecchi: 'Ecco lo studio, fuori dagli ospedali le #mascherine sono inutili per evitare il #con… -