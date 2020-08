Coronavirus, ecco come gli ospedali si preparano al rischio seconda ondata (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il commissario Arcuri: «Via ai lavori in settembre, ma serve la collaborazione delle Regioni». Terapie intensive: gare per ventilatori e strutture mobili. Piano del ministero della Salute con quattro scenari Leggi su ilsole24ore

fattoquotidiano : IL CORONAVIRUS NEL MONDO Israele supera la cina per numero totale di infezioni. Allerta in Germania, quasi mille co… - sole24ore : Coronavirus, ecco il piano per l’autunno per evitare una trasmissibilità incontrollata - MediasetTgcom24 : Coronavirus, ecco il piano ministero della Salute-Iss contro l'aumento di casi in autunno #coronavirus… - CesareOrtis : RT @CesareSacchetti: Ecco il piano del regime. Vogliono aumentare le restrizioni illegali. Vogliono la museruola all'aperto e le piazze chi… - ilcittadinomb : Coronavirus: ecco le regole per rientrare in Italia dall’estero -