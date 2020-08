Coronavirus, è scontro sul vaccino obbligatorio. La virologa Capua: «Subito un piano per la somministrazione, non ce ne sarà abbastanza per tutti» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mentre in vista dell’autunno e nell’incertezza di una seconda ondata della pandemia di Coronavirus in Italia, si è acceso il dibattito politico sull’obbligatorietà del vaccino (quando ci sarà), ad intervenire sulla questione, dal lato scientifico, è la virologa Ilaria Capua: «Mentre si dibatte se rendere obbligatoria la vaccinazione teniamo in mente che non ce ne sarà abbastanza per tutti», ha twittato. Sintesi sulle scaramucce di oggi. Mentre si dibatte se rendere obbligatoria la vaccinazione teniamo in mente che non ce ne sarà abbastanza per tutti. Urge, quindi un piano per la sua somministrazione per offrire una protezione strategica per il ... Leggi su open.online

