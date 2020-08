Coronavirus, Duterte si candida a cavia: “Pronto a testare su di me il vaccino russo” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Roma, 12 ago – Il presidente filippino, Rodrigo Duterte, è pronto a fare da cavia. Vuole essere lui il primo a testare il vaccino russo “Sputnik V”, annunciato ieri da Vladimir Putin e che il governo di Mosca vorrebbe mettere in circolazione a partire dal primo gennaio 2021. Ad annunciarlo è stato Harry Roque, portavoce di Duterte, specificando che il presidente filippino non sta affatto scherzando. Al contrario ha “enorme fiducia” negli sforzi russi profusi per contrastare il Coronavirus. “Sarò il primo a sperimentare” questo vaccino, ha dichiarato infatti Duterte. “E’ vecchio, pronto sacrificarsi per il popolo” “Io credo che il vaccino che avete ... Leggi su ilprimatonazionale

Si dividono gli esperti mondiali sulla sicurezza del vaccino Sputnik V sviluppato dalla Russia, annunciato ieri dal presidente Vladimir Putin. Secondo quanto riporta l'Ansa, sarebbero in molti i ricer ...

Pronto il vaccino anti-Covid in Russia, del quale sono state già ordinate un miliardo di dosi nel mondo. Manca la terza fase della sperimentazione. Volutamente provocatorio il nome "Sputnik". Si chiam ...

