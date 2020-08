Coronavirus, dieci ragazzi lombardi positivi al ritorno dalla Croazia (Di mercoledì 12 agosto 2020) commenta Tre ragazzi di Lodi e sette di Brescia sono risultati positivi al Coronavirus dopo una vacanza sull'isola di Pag, in Croazia. I bresciani hanno fatto rientro in Italia lunedì 10 agosto, ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Coronavirus, dieci ragazzi lombardi positivi al ritorno dalla Croazia #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, contagi ancora in aumento: 481 in un giorno. Dieci le vittime #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: balzo dei contagi, +384. Dieci le vittime #ANSA - arual812 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, dieci ragazzi lombardi positivi al ritorno dalla Croazia #coronavirus - buscaddu : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, contagi ancora in aumento: 481 in un giorno. Dieci le vittime #ANSA -