Coronavirus: dalle quarantene ai test obbligatori, ecco tutti gli obblighi imposti dalle regioni (Di mercoledì 12 agosto 2020) In Toscana tampone gratis per chi torna dall’estero e registro delle presenza in discoteca. In Puglia quarantena per chi rientra da Malta, Spagna e Grecia Leggi su ilsole24ore

