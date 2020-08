Coronavirus: dalle quarantene ai test, ecco tutti gli obblighi imposti dalle regioni. Per i rientri da Grecia, Croazia, Malta e Spagna scatta il tampone (Di mercoledì 12 agosto 2020) Divieto di ingresso e di transito dalla Colombia. Riprendono i controlli al Brennero. In Toscana tampone gratis per chi torna dall’estero e registro delle presenza in discoteca. In Puglia quarantena per chi rientra da Malta, Spagna e Grecia Leggi su ilsole24ore

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dalle Covid: in Liguria già segnalati dalle Asl 64 nuovi casi, di cui 41 nel Savonese Il Secolo XIX Gp Spagna, Perez ha l'ok per Montmelò: "Non vedo l'ora"

ROMA - Sergio Perez tornerà in pista nel Gran Premio di Spagna. Dopo essere risultato positivo al Covid-19 è stato escluso dal doppio appuntamento di Silverstone. Al suo posto è sceso in pista Nico Hu ...

Coronavirus. A Berlino primi casi nelle scuole, una chiude di nuovo

L’anno scolastico è ricominciato lunedì scorso, e nel giro di meno di una settimana sono già diversi i contagi da Coronavirus, segnalati negli istituti di Berlino: c’è anche il caso di una prima scuol ...

