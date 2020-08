Coronavirus, dalla zona rossa di Sant’Antonio Abate due pazienti al Cotugno (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una donna anziana ed un uomo di mezza età affetti da Covid-19, sono stati trasportati da Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, presso l’ospedale “Cotugno” di Napoli. “Dopo un periodo di relativa calma, nelle ultime ore stiamo assistendo purtroppo ad un aumento dei contagi e delle necessità di ricovero presso le strutture ospedaliere. Probabilmente nelle settimane scorse la popolazione ha improvvidamente ‘abbassato la guardia’ sull’applicazione delle norme anti-contagio” commenta Roberto Schiavone di Favignana, presidente Corpo Internazionale di Soccorso Humanitas. I due pazienti sono stati trasportati con ambulanze a bio-contenimento con personale altamente specializzato. Ieri la regione Campania ha istituito nel territorio di Sant’Antonio ... Leggi su ildenaro

SkyTG24 : Coronavirus, dalla Sardegna alla Toscana preoccupano i contagi dopo le serate in discoteca - Agenzia_Ansa : I casi di contagio da coronavirus registrati ufficialmente in Africa hanno superato il milione: lo riportano i medi… - RegLombardia : #LNews Nessun decesso, due persone uscite dalla terapia intensiva, nessun contagio a Cremona e 152 guariti e dimess… - androm : Start-up innovative e imprese culturali lombarde: dalla Regione 10,4 mln per la ripartenza - danieledv79 : RT @SkyTG24: Coronavirus, dalla Sardegna alla Toscana preoccupano i contagi dopo le serate in discoteca -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dalla Coronavirus, dalla Sardegna alla Toscana preoccupano i contagi dopo le serate in discoteca Sky Tg24 Covid-19 e Imprese di pulizia Confartigianato: “Chiarezza sulle norme per la sanificazione”

CUNEO CRONACA - Confartigianato Piemonte e Confartigianato Cuneo denunciano una situazione caotica che rischia di danneggiare le imprese di pulizia: «Le norme attuali per la sanificazione degli ambien ...

Da ottobre tornano le grandi manifestazioni

Le manifestazioni con più di 1000 persone sono vietate in Svizzera dal 28 febbraio 2020. Questo divieto è uno dei provvedimenti che hanno maggiormente permesso di ridurre il numero dei contagi da ...

