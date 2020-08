Coronavirus, Crisanti su La7: “Vaccino russo in arrivo? Fatto con molte scorciatoie, è rischioso. Giusto investirci, ma non illudere la gente” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Vaccino anti-covid entro l’anno? Penso che tutte queste notizie vadano prese con cautela e sicuramente con speranza, ma lo sviluppo di un vaccino è una cosa molto complessa che richiede tempi molto lunghi”. Così, a “In onda” (La7), Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell’Ospedale universitario di Padova, commenta le notizie ottimistiche sulla disponibilità di un vaccino contro il Coronavirus. Il virologo spiega tutte le fasi di sperimentazioni di un vaccino: “È uno studio che viene condotto nella fase 3. Perché non abbia nessun effetto collaterale per fascia di età, per sesso, per etnia, per patologie sottostanti, va testato su decine e decine di migliaia di persone. Poi bisogna dimostrare che il vaccino induca la produzione di ... Leggi su ilfattoquotidiano

