Coronavirus, Coldiretti/Ixé: “Test per 1.5 milioni di turisti italiani all’estero” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un milione e mezzo di italiani aveva programmato di fare le vacanze all’estero nel mese di agosto con Grecia e Spagna tra le mete più gettonate. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ diffusa in merito al piano del Governo per favorire i test per chi arriva in Italia dai due paesi vicini, con l’obiettivo di evitare che i rientri possano far tornare a salire la curva dei contagi. Chi nonostante la pandemia non ha voluto rinunciare a varcare i confini nazionali ha privilegiato comunque mete europee, ma non mancano – sottolinea Coldiretti – le disdette dell’ultimo momento proprio a causa del nuovo allarme connesso al covid. La percentuale di chi va all’estero per le vacanze è comunque più che dimezzata rispetto ai 3,3 milioni di ... Leggi su meteoweb.eu

mister_ricci : Poi magari sono gli stessi che hanno spaccato il cazzo per mesi ripetendo come un mantra 'state a casa':… - MianiAttilio : Pari opportunità, serviranno 100 anni per colmare il gender gap - Coldiretti,ad agosto 12 tempeste al giorno, danni… - d_carella : RT @coldiretti: L’impatto dell’emergenza Coronavirus sull’export del vino italiano con i dati #Coldiretti su @ilmessaggeroit di oggi nell’a… - alcinx : RT @coldiretti: L’impatto dell’emergenza Coronavirus sull’export del vino italiano con i dati #Coldiretti su @ilmessaggeroit di oggi nell’a… - coldiretti : L’impatto dell’emergenza Coronavirus sull’export del vino italiano con i dati #Coldiretti su @ilmessaggeroit di ogg… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Coldiretti Coronavirus, Coldiretti: agosto senza otto milioni di stranieri TGCOM Caritas, il progetto "Terra degli uomini" è un caso nazionale: sempre più italiani e donne tornano nei campi

Aumentano gli italiani e anche le donne che cercano lavoro in agricoltura. Soprattutto dopo il Covid-19. È quanto emerge dal progetto della Caritas di Viterbo “Terra degli uomini: lavoro e dignità”. I ...

Coronavirus, ultime news. Esperti bocciano vaccino russo: "Incosciente e avventato". LIVE

Resta alta l'allerta sui contagi da ritorno ed Emilia Romagna, Puglia e Campania corrono ai ripari: dai tamponi obbligatori alla quarantena, scattano le prime misure. Negli Usa accordo con Moderna per ...

Aumentano gli italiani e anche le donne che cercano lavoro in agricoltura. Soprattutto dopo il Covid-19. È quanto emerge dal progetto della Caritas di Viterbo “Terra degli uomini: lavoro e dignità”. I ...Resta alta l'allerta sui contagi da ritorno ed Emilia Romagna, Puglia e Campania corrono ai ripari: dai tamponi obbligatori alla quarantena, scattano le prime misure. Negli Usa accordo con Moderna per ...