Coronavirus, cancellati i mondiali di ciclismo su strada in Svizzera (Di mercoledì 12 agosto 2020) I mondiali di ciclismo su strada, in programma dal 20 al 27 settembre a Aigle-Martigny, in Svizzera, sono stati cancellati in ragione delle restrizioni causate dall’emergenza Coronavirus. A comunicarlo sono gli stessi organizzatori, che spiegano che per le decisioni prese in queste ore dalle autorità federali elvetiche «le grandi manifestazioni che prevedono la presenza, a vario titolo, di un migliaio di persone sono proibite fino al 30 settembre. Quindi organizzare i mondiali diventa impossibile». In copertina ANSA/Daniel dal Zennaro ARONA, LAGO MAGGIORE. CAMPIONATI mondiali DI ciclismo SU strada. Un passaggio dei partecipanti al Campionato di ciclismo su ... Leggi su open.online

GordonMoat : RT @SkyTG24: Ciclismo, i mondiali 2020 cancellati per il coronavirus - SkyTG24 : Ciclismo, i mondiali 2020 cancellati per il coronavirus - infoitsport : Coronavirus, cancellati i Mondiali di ciclismo previsti in Svizzera dal 20 al 27 settembre - clikservernet : Coronavirus, cancellati i Mondiali di ciclismo previsti in Svizzera dal 20 al 27 settembre - Noovyis : (Coronavirus, cancellati i Mondiali di ciclismo previsti in Svizzera dal 20 al 27 settembre) Playhitmusic - -