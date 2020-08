Coronavirus, bollettino del 12 agosto: 10 morti (totale 35.225), 13.791 positivi, 202.697 guariti (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sono 202.697 le persone guarite dal Coronavirus in Italia da inizio emergenza, 236 in più nelle ultime 24 ore. Sono 481 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 251.713 contagi da inizio emergenza Leggi su firenzepost

Corriere : In Italia 481 nuovi casi e 10 morti: il bollettino del 12 agosto - Corriere : In Italia 481 nuovi casi e 10 morti: il bollettino del 12 agosto - fanpage : ?? ULTIM'ORA Ritorna a salire il numero dei contagi in Italia. Il bollettino di oggi - CaldaroneCeres : RT @eziomauro: Coronavirus, il bollettino del 12 agosto: 10 vittime nelle ultime 24 ore. I nuovi contagi sono 481 - xFister : Il Coronavirus ha fatto danni incredibili, è stato senza dubbio tremendo ma dovete capire anche che la situazione n… -