Coronavirus: annullata la maratona di Parigi (Di mercoledì 12 agosto 2020) A causa della pandemia di Coronavirus, la maratona di Parigi, prevista per il 15 novembre, è stata annullata: lo ha annunciato la società organizzatrice dell’evento, la Amaury Sport Organisation. La corsa, lunga 42 km e 129 metri, che passa davanti ai luoghi simbolo della capitale francese (Champs Elysees, Bastiglia, Notre Dame e Tour Eiffel), era inizialmente in programma il 5 aprile, ed è già stata rinviata 2 volte, al 18 ottobre e al 15 settembre.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

La decisione presa dalla pro loco in considerazione delle norme in vigore per contrastare il diffondersi del Coronavirus. 'Appuntamento al 2021' La sera dell’11 agosto 2020 si è riunito il Consiglio d ...Il Garante della privacy ha chiesto al presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, di pubblicare i nomi dei deputati che hanno chiesto il bonus Covid per le partite Iva. «La privacy non è d'ostacolo alla ...