Coronavirus, allarme fake news: teorie complottiste hanno causato morti e ricoveri (Di mercoledì 12 agosto 2020) Disinformazione, fake news, vere e proprie teorie complottistiche sull’origine del Coronavirus, frasi discriminatorie (in particolare a danno della Cina e dei cinesi nel mondo): tre ondate infodemiche in meno di 4 mesi, diffuse in almeno 87 paesi e in 25 lingue, con conseguenze che purtroppo a volte si sono rivelate fatali per la salute delle persone causando almeno 800 decessi e quasi 6000 ricoveri e infortuni gravi, legati appunto alle informazioni non corrette. Numeri che potrebbero essere addirittura sottostimati. Ce n’è per tutti i gusti: si va dal consiglio di mangiare aglio per prevenire il contagio a quello – decisamente più pericoloso – di bere metanolo per curarsi. A rivelarlo uno studio internazionale coordinato da esperti presso la University of New ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme Coronavirus, è allarme giovani: ipotesi test a chi torna da Spagna e Grecia Il Messaggero Coronavirus, aumentano i contagi in tutto il mondo

Il Ministero della Salute informa di 1.132 nuovi contagi e 132 gravi ricoverati in rianimazione, di cui 57 intubati. La Tunisia registra nelle ultime 24 ore altri 21 nuovi contagi da coronavirus che p ...

Covid a La Sonrisa, a Sant’Antonio Abate scatta «zona rossa». E il bollettino cresce: 23 nuovi positivi

Il nuovo bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania conta ancora diecine di nuovi casi di coronavirus, 23 da appena 1142 tamponi processati nelle ultime 24 ore, e un’altra vittima. I peggio ...

