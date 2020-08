Coronavirus ad Avellino, cala l'età media dei positivi: la Movida nel mirino delle istituzioni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Coronavirus, nuovo caso positivo ad Avellino 11 August 2020 Coronavirus, la 24enne avellinese sta bene ed è asintomatica 12 August 2020 Il Coronavirus è ancora in circolazione e fa ancora dann i. Il ... Leggi su avellinotoday

occhio_notizie : La stretta del sindaco di Avellino - occhio_notizie : Il contagio sarebbe avvenuto fuori Regione - olivati_case : RT @Fiaip: ?????? Come ha reagito il mercato immobiliare Avellinese all’emergenza Coronavirus? Ne parla in una nota stampa il Presidente di F… - olivati : RT @Fiaip: ?????? Come ha reagito il mercato immobiliare Avellinese all’emergenza Coronavirus? Ne parla in una nota stampa il Presidente di F… - occhio_notizie : Nuovo caso positivo ad #Avellino -