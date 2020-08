Coronavirus, a Brescia ragazzi positivi dopo vacanza a Pag (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sette ragazzi di Brescia sono tornati da una vacanza a Pag risultando positivi al test per il Coronavirus. Fatti analoghi, negli ultimi giorni, a Roma e in Puglia. Sono tutti asintomatici i sette ragazzi di Brescia che, tornati da una vacanza in Croazia, sono risultati positivi al tampone per il Coronavirus. Starebbero in buone condizioni e attualmente sono in isolamento domiciliare assieme ai famigliari più stretti. Non è il primo caso di questo genere che si verifica nel nostro Paese: negli ultimi giorni infatti fatti analoghi sono avvenuti a Roma e in Salento. Alcuni ragazzi della Capitale, di ritorno da Malta, hanno manifestato sintomi influenzali e, sottoposti al test, hanno dato ... Leggi su bloglive

Sette ragazzi di Brescia sono tornati da una vacanza a Pag risultando positivi al test per il Coronavirus. Fatti analoghi, negli ultimi giorni, a Roma e in Puglia. Sono tutti asintomatici i sette raga ...

Sette ragazzi di Brescia sono tornati da una vacanza a Pag risultando positivi al test per il Coronavirus. Fatti analoghi, negli ultimi giorni, a Roma e in Puglia. Sono tutti asintomatici i sette raga ...