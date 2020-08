Coronavirus, 481 nuovi positivi. Il governo convoca le regioni e pensa a nuove restrizioni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Roma, 12 ago – Stranieri rientrati dai Paesi di origine, immigrati irregolari trovati positivi dopo essere sbarcati e casi di persone contagiate all’estero. Così i casi di Coronavirus sono in aumento in Italia. Oggi, in base a quanto riportato nel quotidiano report del ministero della Salute, i nuovi positivi sono infatti 481, a fronte dei 412 di ieri. Mentre le vittime odierne sono 10: dall’inizio dell’epidemia in Italia sono decedute 35.225 persone. Tre le regioni senza nuovi casi: Valle d’Aosta, Basilicata e Molise. Oltre alla provincia autonoma di Trento. La regione italiana maggiormente colpita dal virus, la Lombardia, torna ad essere oggi quella che fa registrare più positivi: 102. Seguita da Veneto (60), Piemonte (42) ... Leggi su ilprimatonazionale

