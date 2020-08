Coronavirus, 481 nuovi contagi: aumentano i ricoveri in terapia intensiva (Di mercoledì 12 agosto 2020) Come da settimane riportiamo, l’andamento dei nuovi casi di contagio di Coronavirus è quanto mai prima altalenante seppur sempre al di sopra la soglia delle centinaia. Oggi sono stati 481 i nuovi positivi accertati e registrati nel bollettino della Protezione Civile che riporta tutti gli aggiornamenti sulla situazione italiana legata alla proliferazione del Coronavirus. Il bollettino del 12 agosto. Coronavirus: contagi al di sopra di 450 Rispetto alla giornata di ieri, i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati sono 481, in crescita rispetto ai 412 registrati nella giornata dell’11 agosto. Un numero nuovamente alto e molto vicino alla soglia dei 500 casi con il numero più ... Leggi su thesocialpost

