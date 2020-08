Coronavirus: 481 nuovi casi e 10 vittime. Infettivologi "preoccupati" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sfiora le 500 unità il numero di nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Per la precisione sono 481 i nuovi positivi e il dato comincia a preoccupare un po' gli Infettivologi, soprattutto perché per mesi si è sperato che con il caldo la diffusione del virus si sarebbe di gran lunga ridotta, invece è ormai evidente che non è affatto così. Come ha spiegato l'infettivologo Stefano Vella a Rainews, è da giorni che il numero di nuovi positivi sale, quindi bisogna stare molto attenti ricordando che i casi sono in aumento non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo e occorre ricordare sempre che "il virus viaggia insieme a noi. Se abbassiamo la guardia siamo nei guai. Non è ... Leggi su blogo

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 13.791 • Deceduti: 35.225 (+10, +0,03%) • Dimessi… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia crescono nuovi casi (+481) e morti (+10) #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, contagi ancora in aumento: 481 in un giorno. Dieci le vittime #ANSA - mickeycaposieno : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 13.791 • Deceduti: 35.225 (+10, +0,03%) • Dimessi/Guariti:… - gppmessineo : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, contagi ancora in aumento: 481 in un giorno. Dieci le vittime #ANSA -