Corona e Nina Moric, lei scopre gli altarini: “Solo pura finzione” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dura replica quella che Nina Moric fa a Fabrizio Corona. In una sua intervista su Chi, l’ex re dei paparazzi si è lasciato andare a lunghe confessioni riguardanti la sua vita. In particolare, ha parlato dell’amore che nutre nei confronti di suo figlio Carlos e delle sue storie d’amore. Non ha potuto, chiaramente, non citare … L'articolo Corona e Nina Moric, lei scopre gli altarini: “Solo pura finzione” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

