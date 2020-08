Convalidato l’arresto del giovane di Vicenza: «Il poliziotto ha usato la forza, ma non la violenza gratuita» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nel corso del processo direttissimo di oggi, presso il tribunale di Vicenza, il giovane Denis Yasel Guerra Romero è stato raggiunto dalla convalida del suo arresto per resistenza a pubblico ufficiale, in seguito ai fatti che si sono verificati nella giornata del 10 agosto nella cittadina veneta, in pieno centro. La linea difensiva del giovane è sempre stata quella di confermare la propria versione dei fatti: mentre era in corso una operazione di polizia che nulla aveva a che fare con lui e con i suoi amici, stava scherzando con un suo compagno. LEGGI ANCHE > Oggi il processo per il ragazzo di Vicenza stretto al collo da un poliziotto: «La sua vita non sarà più come prima» Convalidato arresto Vicenza, la decisione del ... Leggi su giornalettismo

