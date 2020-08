Control: upgrade grafico a pagamento su PS5 e Xbox Series X (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’aggiornamento grafico per le versioni PS5 e Xbox Series X di Control non sarà gratuito, a meno che non acquistate la Ultimate Edition Una delle questioni ancora oscure di questo passaggio generazionale sarà la gestione dei titoli in uscita per le attuali console. Se da una parte la retrocompatibilità è assicurata sia su PS5 che su Xbox Series X, saranno le singole software house a decidere se inserire una patch che va a migliorare la grafica dei giochi. Sempre le software house inoltre avranno la libertà di decidere se rendere questa patch gratuita o a pagamento. Nel caso di Control, Remedy ha deciso che questo aggiornamento sarà a pagamento per i possessori della versione ... Leggi su tuttotek

IGNitalia : Remedy svela la Ultimate Edition di #Control, edizione speciale del gioco d'azione che include tutte le espansioni… -