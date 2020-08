Contro la dittatura sanitaria e l’ordoliberismo globalista del governo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Roma, 12 ago – Mai come ora, in questo momento storico stiamo assistendo ad un totale sconvolgimento degli equilibri geopolitici, forse ancor più rispetto al latente conflitto fra Stati Uniti e Unione Sovietica che durò fino al crollo del Muro di Berlino. Il governo Conte bis, con le sue oggettive responsabilità in merito ad aumento del flusso migratorio (peraltro diversi immigrati provenienti dall’Africa del Nord risultano positivi al coronavirus), danneggiamento dell’economia nazionale e dei diritti sociali, si trova perfettamente allineato con il globalismo ordoliberista che si serve di organi tecnico-finanziari come l’Unione Europea per disgregare il nostro Stato sociale e tutti i presupposti che sarebbero funzionali per un sano riconoscimento nell’identità, valori, tradizioni e cultura del ... Leggi su ilprimatonazionale

Piu_Europa : #METTETEVISCOMODE Oggi si vota in #Bielorussia. Queste tre donne, Svetlana Tikhanovskaya, Veronika Tsepkaloe Maria… - SandraM_Tcon0 : RT @Comunardo: E‘ bellissimo: in Bolivia proteste di massa contro la dittatura che ha rovesciato illegalmente (è dimostrato) Morales, ma se… - AntigoneCris : RT @Comunardo: E‘ bellissimo: in Bolivia proteste di massa contro la dittatura che ha rovesciato illegalmente (è dimostrato) Morales, ma se… - Psyclo_Bo : RT @Comunardo: E‘ bellissimo: in Bolivia proteste di massa contro la dittatura che ha rovesciato illegalmente (è dimostrato) Morales, ma se… - cogonipiero2 : RT @PatriotaIl: Questa incompetente non sa che nessuna persona può essere costretto a fare un vaccino contro il proprio volere! Sempre più… -

Ultime Notizie dalla rete : Contro dittatura Bielorussia, l'appello di Aleksievic: “Il mondo non ci lasci soli contro il dittatore” Rep È morto Pedro Casaldáliga, vescovo dei poveri

Una ventina di anni fa il vescovo Pedro Casaldáliga – catalano di nascita, brasiliano di adozione e «patrimonio di tutta l’umanità» – celebrava una messa nel giorno dei defunti nel “Cimitero dei karaj ...

Paolo Becchi contro Enrico Letta: "Non c'è democrazia in Bielorussia? Almeno lì si vota, da noi è impossibile"

Paolo Becchi risponde ad Enrico Letta. Argomento: elezioni in Bielorussia, terminate con il (presunto) plebiscito in favore di Lukashenko e con la fuga degli avversari politici che lamentano brogli. “ ...

Una ventina di anni fa il vescovo Pedro Casaldáliga – catalano di nascita, brasiliano di adozione e «patrimonio di tutta l’umanità» – celebrava una messa nel giorno dei defunti nel “Cimitero dei karaj ...Paolo Becchi risponde ad Enrico Letta. Argomento: elezioni in Bielorussia, terminate con il (presunto) plebiscito in favore di Lukashenko e con la fuga degli avversari politici che lamentano brogli. “ ...